Турция дала согласие на вступление Финляндии в НАТО.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой в Анкаре.

Эрдоган отметил, что в парламенте Турции начнется процедура по членству Финляндии в НАТО.