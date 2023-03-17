https://news.day.az/world/1547733.html Турция дала согласие на вступление Финляндии в НАТО
Турция дала согласие на вступление Финляндии в НАТО
Турция дала согласие на вступление Финляндии в НАТО.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой в Анкаре.
Эрдоган отметил, что в парламенте Турции начнется процедура по членству Финляндии в НАТО.
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