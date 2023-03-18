Турция ответила на заявление Европарламента о так называемом "геноциде армян".

Как сообщает Day.Az, МИД Турции распространил заявление по этому поводу.

"Европейский парламент в своем отчете под названием "Отношения ЕС-Армения" от 15 марта 2023 года включил необоснованные утверждения о нашей стране и событиях 1915 года. Эти идеи, несовместимые с историческими фактами и нормами международного права не отражают действительности", - подчеркнули в МИД Турции.

В заявлении отмечено, что Турция призывает Европейский Парламент действовать в соответствии с политической моралью и международным правом, а не повторять подобные односторонние и необоснованные заявления.