Байден попросил Конгресс дать ему полномочия строго наказать руководство банков-банкротов

Президент США Джо Байден просит Конгресс дать его администрации полномочия с тем, чтобы строго наказать высокопоставленных руководителей банков, из-за управления которых финансовые учреждения обанкротились.

Об этом говорится в распространенном в пятницу письме американского президента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я <...> твердо намерен привлечь к ответственности виновных в этом беспорядке. Никто не может быть выше закона, и усиление ответственности является важным сдерживающим фактором для предотвращения плохого управления в будущем", - заявил американский лидер. Байден отметил, что в настоящее время закон ограничивает полномочия его администрации по привлечению топ-менджемента банков-банкротов к ответственности. В этой связи он считает, что Конгресс должен ввести "более строгие меры для наказания высокопоставленных руководителей банков, чье плохое управление привело к их краху".

В частности, Байден призвал наделить Федеральную корпорацию страхования вкладов правом изымать у руководства таких банков, как Silicon Valley Bank и Signature Bank, премии, а также доходы от продажи акций банков в преддверии их банкротства, запретить им работать в банковском секторе.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Signature Bank был закрыт 12 марта по решению профильного органа штата Нью-Йорк.