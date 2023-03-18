Китай возмутился из-за решения Японии

Китайские официальные лица, эксперты и представители промышленности из стран островов Тихого океана (PIC) выразили озабоченность в связи с решением Японии сбросить радиоактивно загрязненные сточные воды после аварии на АЭС "Фукусима" в Тихий океан. Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Военное обозрение" (ВО).

"Япония приняла решение, полностью игнорируя заботы и интересы людей из Китая, России и других стран мира, и мы не можем пренебрегать ущербом, причиненным ядерными отходами", - возмутился генеральный директор Департамента по контролю над вооружениями КНР Сунь Сяобо.

Согласно первоначальной оценке, радиоактивно загрязненные сточные воды содержат более 60 радионуклидов, в том числе тритий. В Пекине отметили, что некоторые долгоживущие радионуклиды могут распространяться с океанскими течениями и иметь эффект биоконцентрации, нанося непредсказуемый вред морской среде.

Китайский чиновник потребовал от правительства Японии отреагировать на озабоченность международного сообщества и "ответственно сбрасывать радиоактивно загрязненные сточные воды в соответствии со своими международными обязательствами".