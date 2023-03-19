В Петербурге мужчина изрезал ножом двух постояльцев хостела

Между тремя жильцами хостела произошла драка. Конфликт перетек на улицу, где один из мужчин достал нож и ударил им оппонентов. Пострадавшие получили множественные ножевые ранения. Мужчины в возрасте 36 и 57 лет были госпитализированы.

"Один из мужчин нанес двум другим множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места происшествия", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт- Петербургу.

Преступника удалось задержать по горячим следам. Нападавшим оказался 27-летий постоялец хостела. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.