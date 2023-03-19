https://news.day.az/world/1548152.html В Петербурге мужчина изрезал ножом двух постояльцев хостела - ВИДЕО
В Петербурге мужчина изрезал ножом двух постояльцев хостела - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге мужчина изрезал ножом двух постояльцев хостела. Инцидент произошел днем 18 марта рядом с домом на Московском проспекте и попал на видео, кадрами поделилась пресс-служба регионального МВД, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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