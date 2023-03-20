Товарооборот РФ и Китая превысит $200 млрд.

Россия и Китай досрочно, уже в этом году, могут превысить уровень взаимного товарооборота в $200 млрд.

Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Жэньминь жибао", русский текст которой опубликован в воскресенье на сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он назвал торгово-экономическое партнерство одним из приоритетов двух стран и отметил, что по итогам 2022 года и без того солидный объем двусторонней торговли удвоился и достиг $185 млрд.

"Это - новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная нами с председателем Си Цзиньпином планка в $200 млрд будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году", - написал Путин.