Крупный пожар в Астрахани
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Кадры крупного пожара сегодня пришли из Астрахани, там загорелись два строительных цеха. От зданий практически ничего не осталось, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Спасателям удалось потушить открытое пламя на площади 210 квадратных метров. Также сообщается, что рядом  находится кладбище, а в сгоревшем строении располагалось похоронное бюро.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.