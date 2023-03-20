Крупный пожар в Астрахани

Кадры крупного пожара сегодня пришли из Астрахани, там загорелись два строительных цеха. От зданий практически ничего не осталось, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Спасателям удалось потушить открытое пламя на площади 210 квадратных метров. Также сообщается, что рядом находится кладбище, а в сгоревшем строении располагалось похоронное бюро.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.