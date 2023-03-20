https://news.day.az/world/1548320.html Крупный пожар в Астрахани - ВИДЕО
Крупный пожар в Астрахани - ВИДЕО
Кадры крупного пожара сегодня пришли из Астрахани, там загорелись два строительных цеха. От зданий практически ничего не осталось, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Спасателям удалось потушить открытое пламя на площади 210 квадратных метров. Также сообщается, что рядом находится кладбище, а в сгоревшем строении располагалось похоронное бюро.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре