Южная Корея решила вложить огромные инвестиции в индустрию дисплеев

Около $47 млрд инвестицию планируют направить южнокорейские компании на развитие индустрии дисплеев, сообщает Business Korea, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

В южнокорейском правительстве заявили о готовности поддержать планы отечественных компаний по развитию индустрии дисплеев.

Указано, что инвестиционная поддержка индустрии дисплеев со стороны правительства составит около $688 млн. Эти инвестиции направят в строительство новых объектов и производство оборудования. Дополнительно $726 млн направят в исследования и разработки неорганических светоизлучающих дисплеев.

Кроме того, власти Южной Кореи готовы помочь компаниям в разработке прозрачных дисплеев расширенной реальности и автомобильных дисплеев и предоставить $321 млн инвестиций.