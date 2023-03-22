Минфин США ввел санкции против компаний, помогающих Ирану в производстве БПЛА

Министерство финансов США заявило о введении санкции в отношении четырех юридических и трех физических лиц, которые оказывают, по мнению Вашингтона, поддержку Ирану в сфере производства беспилотников и вооружений.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте министерства.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в координации с Федеральным бюро расследований ввело рестрикции в отношении четырех компаний и трех человек в Иране и Турции за причастность к закупкам техники, включая европейские двигатели для БПЛА, с целью поддержки программ Ирана по производству беспилотников и вооружений", - сказано в документе.