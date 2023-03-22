Жители Франции заблокировали движение поездов на нескольких вокзалах

Жители Франции заблокировали движение междугородных поездов на нескольких вокзалах в ожидании заявлений президента страны Эмманюэля Макрона по поводу пенсионной реформы. Об этом сообщает в среду телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, в эфире телеканала показали массовые демонстрации на вокзалах Тулузы и Ниццы, где люди с самого утра вышли на пути с флагами молодежных организаций и профсоюзов. Некоторые участники решили развести костер на путях, однако его быстро потушили сотрудники вокзала. Сообщается о блокировании движения поездов и на вокзалах Марселя, где также проходит забастовка работников морского порта, одного из крупнейших в стране.