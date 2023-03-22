Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО

Риксдаг (однопалатный парламент) Швеции проголосовал за присоединение страны к НАТО, сообщает Day.Az со ссылкой на Aftonbladet. Решение было принято после шестичасовых дебатов в парламенте.



За вступление в Североатлантический альянс высказались 269 депутатов, против - 37, против выступили только Партия зеленых и Левая партия. Еще 43 парламентария не участвовали в голосовании.



Решение парламента означает, что правительство "получит зеленый свет" на присоединение Швеции к оборонному альянсу, когда все страны НАТО ратифицируют заявку Стокгольма, передает Svt.se.