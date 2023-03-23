В Таиланде мужчина убил и ранил несколько человек

Мужчина устроил стрельбу и был убит в перестрелке с полицией Таиланда, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стрельба произошла на территории жилого комплекса в районе Муанг в провинции Пхетчабури днем в среду, 23 марта. Рано утром в четверг стрелок был убит полицейским спецназом.

29-летнему террористу Анувату Лемтхонгу удалось застрелить трех человек и ранить еще троих, включая полицейского. Он начал беспорядочную стрельбу из окна второго этажа своего дома.

Почти сто сотрудников полиции прибыли туда и окружили здание, пытаясь убедить стрелка сдаться, но не смогли сделать это. Вечером к переговорам присоединилась мать стрелка, однако она также не смогла воздействовать на сына.

Убитыми оказались 22-летние студента-мотоциклисты, подъехавшие к дому, а также водитель грузовика, находившийся поблизости.

Кроме того ранения получили подполковник, приехавший с намерением провести переговоры с террористом, подполковник, который был ранен в щеку, и еще один проезжающий мимо 35-летний водитель автомобиля, возвращающийся к себе домой

В 18 часов вечера террорист продолжал вести стрельбу, но на место уже прибыла группа полицейских особого назначения. В течение нескольких часов они концентрировали силы вокруг дома нападавшего и ворвались к нему ранним утром.

Лемтхонг был застрелен на втором этаже своего дома через 14 минут после начала штурма.

Выяснилось, что в 2020 году стрелок работал лесным рейнджером в службе Министерства сельского и лесного хозяйства Таиланда по сохранению лесов и борьбе с браконьерством, но на момент совершения преступления был безработным.

Губернатор провинции сообщил, что семьи погибших от его действий имеют право на законную компенсацию.