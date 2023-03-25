Сотни свиней сожгут под Красноярском

Вирус африканской чумы охватывает Сибирь. Еще один очаг специалисты обнаружили на юге Красноярского края. Как только власти определят зараженную зону, на месте объявят карантин и под нож пустят сотни животных. Перед фактом уже поставили местных жителей, для которых домашний скот - это средство заработка.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в этих глазах вся скорбь свиного поголовья поселка Городок в Красноярском крае. Здесь обнаружена африканская чума свиней. И местные крестьяне говорят, что уже приготовили своих питомцев на убой.

"Покормили, попоили, помыли все... спать уложены", - рассказал житель поселка Городок Александр Козлов.

Страшная инфекция, похожая на грипп, обычно косит свинофермы подчистую. Летальность заболевания почти 100 процентов. Под Красноярском это ЧП пока не приобрело формы эпидемии. Всего лишь генетический материал соответствующего вируса был обнаружен в двух районах. Но этого достаточно, чтобы уничтожить всех свиней в округе.

"Африканская чума свиней сегодня не лечится нигде в мире, и только один способ борьбы - это полностью в очаге и зоне заражения, чрезвычайной зоне, изъять все поголовье, свиней умертвить и после этого сжечь. Другого способа не существует", - заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края Александр Походин.

Страшные костры уже горят. На въездах в поселки - карантинные посты. Вирус можно увезти на колесах автомобиля, поэтому транспорт щедро поливают антисептиком. В местных частных хозяйствах почти траур. Свиней убивать просто так откровенно жалко.

"Конечно жалко, потому что, во-первых, очень много планов продаж, детей надо поднимать, одеть, в школу собрать, потеря сильно большая и по карману бьет очень существенно", - отметил житель поселка Городок Владимир Недялко.

Сельчане недоумевают, почему им досталась такая участь - расстаться с домашними стадами, когда на них уже потрачена уйма денег. Но местные власти непреклонны. Все свиньи в радиусе 20 километров от очагов заражения будут уничтожены. К тому же в этих местах нельзя будет заниматься свиноводством еще как минимум год.

"Это негуманно, это тревожно, это вызывает определенное напряжение и, конечно, настроения никому не прибавляет, но без этого не обойтись. Поэтому с населением разговариваем, объясняем ситуацию", - подчеркнул Походин.

Последние часы перед ликвидацией хряк Борька переживает почти как разумное существо. Перестал есть, во взгляде и движениях - тревога. В одном из сел района уже сожгли более 1000 свиней. Не исключено, что в ближайшие дни это количество многократно возрастет.