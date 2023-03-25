Глава экономических советников Белого дома покинет свой пост
Председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз оставит свою должность 31 марта.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg.
По его сведениям, Роуз собирается вернуться к работе в Принстонском университете, где ранее была деканом Школы общественных и международных отношений. Как отмечает агентство, она не исключила, что может вновь вернуться в Белый дом в будущем.
В феврале свой пост оставил главный экономический советник президента США Джо Байдена Брайан Диз, который также планирует вернуться к работе в Принстонском университете.
Как отмечает Bloomberg, Роуз уходит со своей должности в разгар кризиса в банковской системе некоторых стран. 10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. 19 марта Национальный банк Швейцарии (НБШ) сообщил, что крупнейший швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse, который оказался в сложном финансовом положении из-за оттока клиентов. В понедельник акции Credit Suisse упали на 63,7% при открытии торгов на цюрихской бирже, а акции UBS снизились на 8,77%.
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