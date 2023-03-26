В Туркменистане пройдут выборы в парламент и местные органы власти

Выборы депутатов Меджлиса (парламента) VII созыва пройдут в воскресенье в Туркменистане. В этот же день будут избирать членов народных советов областей, районов, городов и представителей местного самоуправления.

Гражданам страны предстоит избрать 125 депутатов парламента. Голосование будет проводиться по одномандатным округам. Всего же на выборах депутатов и членов советов разных уровней организовано 7 222 избирательных округа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК), зарегистрировано 258 кандидатов в депутаты Меджлиса, в члены халк маслахаты велаятов (народных советов областей) и города Ашхабада - 515 кандидатов, в члены халк маслахаты этрапов (районов), городов - 2 001, в члены генгешей (органы местного самоуправления) - 12 098. "Эти цифры говорят о том, что на проводимых 26 марта выборах на одно место будут претендовать два и три кандидата", - отметили в Центризбиркоме.

Кандидатов выдвинули все три политические партии страны: Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана, а также инициативные группы граждан. Туркменский политолог Джуманазар Караджаев напомнил, что в стране в этом году принят девиз "Счастливая молодежь вместе с Аркадагом". Аркадагом в Туркменистане называют председателя Халк Маслахаты (Народного совета), экс-президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Депутатом парламента может быть избран гражданин Туркменистана, достигший ко дню выборов возраста 25 лет и в течение предшествующих 10 лет постоянно проживающий в стране. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей. Если по избирательному округу баллотировалось трое и более кандидатов и ни один из них не был избран, комиссия принимает решение о проведении в течение двух недель после общих выборов в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.