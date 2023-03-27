В Кабуле произошел взрыв

Взрыв произошел в понедельник в Кабуле, по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщила международная медицинская организации Emergency в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в больницу было доставлено также не менее 12 пострадавших, среди них есть ребенок. Инцидент произошел недалеко от здания министерства иностранных дел.

Представители местной администрации, назначенные движением "Талибан", информацию о взрыве в Кабуле пока не прокомментировали.