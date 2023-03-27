https://news.day.az/world/1549940.html В Кабуле произошел взрыв
В Кабуле произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник в Кабуле, по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщила международная медицинская организации Emergency в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, в больницу было доставлено также не менее 12 пострадавших, среди них есть ребенок. Инцидент произошел недалеко от здания министерства иностранных дел.
Представители местной администрации, назначенные движением "Талибан", информацию о взрыве в Кабуле пока не прокомментировали.
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