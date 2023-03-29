Страшное огненное ДТП в Саудовской Аравии

Страшное огненное ДТП произошло на юго-западе Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Огнем охватило часть горы, возле которой произошла авария. Черный дым был виден на много километров.

Как сообщает телеканал "Аль-Ихбария", ДТП произошло в провинции Асир. Автобус с неисправными тормозами столкнулся с легковушкой, опрокинулся на бок и загорелся. В аварии погибли как минимум 20 человек и еще 29 получили травмы.

Пострадавшие направлены в больницу. Большинство из них получили серьезные ожоги.