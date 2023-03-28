Мощная лавина сошла на горнолыжном курорте в США

На горнолыжном курорте в США сошла мощная лавина.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, все произошло в штате Юта, на глазах у испуганных лыжников.

"Это самая большая лавина, которую я только видел в своей жизни. Надеюсь, там внизу никого нет", - сказал очевидец.

Стена снега быстро преодолела сотни метров и остановилась недалеко от курорта. Никто из очевидцев не пострадал, но видеосъемку пришлось прервать.