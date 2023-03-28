https://news.day.az/world/1550329.html Мощная лавина сошла на горнолыжном курорте в США - ВИДЕО
Мощная лавина сошла на горнолыжном курорте в США - ВИДЕО
На горнолыжном курорте в США сошла мощная лавина.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, все произошло в штате Юта, на глазах у испуганных лыжников.
"Это самая большая лавина, которую я только видел в своей жизни. Надеюсь, там внизу никого нет", - сказал очевидец.
Стена снега быстро преодолела сотни метров и остановилась недалеко от курорта. Никто из очевидцев не пострадал, но видеосъемку пришлось прервать.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре