Протестующие во Франции атаковали офис сотрудника партии Макрона

Во французском Сент-Этьене протестующие атаковали офис сотрудника партии Эммануэля Макрона. Они успели выломать дверь, но встретили отпор подоспевших силовиков. Правда, досталось и им. Полицейских ожесточенная толпа начала закидывать бутылками и дымовыми шашками, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Подобные акции несогласных с пенсионной реформой Макрона сегодня усложнили жизнь во многих городах Франции. В Биаррице демонстранты ворвались в здание аэропорта и начали жечь внутри файеры. Почти 200 тысяч человек вышли на улицы Марселя.

Массовая демострация в Рене закончилась столкновением с полицией, которая применила водометы. Из-за общенациональной забастовки посетителей перестали пускать на Эйфелеву башню.

Рейтинг Макрона сейчас стремительно падает. Французского президента поддерживают лишь 28 процентов населения.