Ребенка насмерть сбили в ДТП в Татарстане

Автомобиль насмерть сбил 7-летнего ребенка в Татарстане.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, все произошло, когда машина со скоростью более 100 километров в час залетела на пешеходную зону. Большинство детей быстро среагировали и в последний момент разбежались, однако один из них не успел. Мальчика отбросило на несколько метров, он скончался мгновенно.

Авто после этого пробило ограждение и чуть не свалилось в реку. Автомобилист серьезно не пострадал. Он рассказал, что якобы потерял управление. Ему грозит уголовное наказание.