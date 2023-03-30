Смертельный пожар в Мексике

"Мексиканские власти заперли мигрантов в центре содержания под стражей в Сьюдад-Хуарес, пока он горел"

В Латинской Америке с негодованием встретили данное видео.

К ночи количество погибших в результате пожара в центре содержания иностранных мигрантов дошло до "40 человек и 28 пострадавших. Кроме того, оказывается помощь 15 совершеннолетним иностранкам, которые были выселены из временного приюта, когда начался пожар в жилом помещении иммиграционного штаба", - говорится в сообщении властей.

Возгорание произошло накануне вечером в центре содержания под стражей мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу с США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.