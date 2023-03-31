Торгпред США обвинила Китай

Торговый представитель США Кэтрин Тай раскритиковала Китай за то, что он использует торговлю в качестве оружия против стран-партнеров. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пекин "включает кран, когда дела идут хорошо, и выключает кран, когда дела идут плохо", - сказала она.

Комментарий торгпреда США прозвучал после официальных встреч в Южной Корее с президентом Юн Сук Ёлем и торговыми представителями. Администрация президента Джо Байдена наращивает "дружескую поддержку" со странами, включая Южную Корею, чтобы углубить торговые связи и обуздать влияние Китая.

Bloomberg отмечает, что "давление США не совсем приветствуется в азиатских экономиках, рост которых по-прежнему сильно зависит от Китая". В четверг премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун призвал США и Китай стабилизировать свои отношения и предупредил, что бифуркация мировой экономики будет иметь "огромные экономические издержки для стран".