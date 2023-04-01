Мусорный бак "без тормозов" разбил несколько авто в Иркутске

Семеро автомобилистов из Иркутска сейчас пытаются понять, с кого требовать компенсацию за разбитые автомобили, которые повредил "неуправляемый" мусорный контейнер.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сначала все решили, что ночью во дворе бесчинствовал вандал. Но при просмотре записей камер видеонаблюдения оказалось, что "вредителем" оказалась помойка, гонимая мощным ветром. Ее будто толкала какая-то невидимая сила.

Бак катился по улице и даже поворачивал, попутно врезаясь в припаркованные автомобили. Повреждения не очень значительные - вмятины и царапины. Скорее всего, возмещать ущерб придется местным коммунальщикам, которые плохо закрепили контейнер.