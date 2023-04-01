Обрушение крыши на концерте Morbid Angel в США, есть погибший

Один человек погиб, еще десятки ранены в результате обрушения крыши в концертном зале "Апполон" во время выступления группы Morbid Angel в штате Иллионойс, США. Об этом сообщает телеканал CBS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации телеканала, внутри здания в момент обрушения находилось 260 человек, при этом концертный зал рассчитан на 1,5 тыс. человек.

Предположительно, причиной обрушения крыши стал сильный ветер, порывы которого достигали 144 км/час.

По словам главы пожарной службы города Шона Скадла, пять человек были экстренно госпитализированы с тяжелыми травмами, еще 18 - с травмами средней тяжести и пять - с незначительными повреждениями.