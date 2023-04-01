Жители соседних стран скупают недвижимость в Венгрии

Цены на недвижимость в столице Венгрии остаются очень высокими, но при этом дома в провинции по-прежнему выставляются на продажу по относительно доступной цене. Пользуясь этим, граждане сопредельных государств покупают жилье в приграничных районах Венгрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, большой интерес со стороны жителей соседних стран неудивителен. В Словении, Австрии, Хорватии и Румынии обычному человеку сложно купить дом без солидного кредита. С другой стороны, в восточной, центральной и даже западной Венгрии на продажу выставляются дома в хорошем состоянии, а цены на них значительно ниже, чем в соседних государствах.

Венгерские владельцы недвижимости часто предпочитают продавать свои дома в восточном регионе, потому что там трудно найти хорошую работу и венгры часто переезжают в большие города, оставляя свои прежние дома.

Это хорошо, например, для румын, которые могут очень быстро добраться из венгерских поселений, расположенных недалеко от венгерско-румынской границы, в Румынию, так что ежедневные поездки не являются проблемой. То же самое относится к Австрии, Словении и Хорватии. В некоторых приграничных городах Венгрии уже появились австрийские, хорватские, словенские и румынские общины, есть даже школы, детские сады и дома культуры.