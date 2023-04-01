Еврокомиссар заявил, что не ждет рецессии в Италии

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что не предвидит рецессии в Италии на фоне положительных сигналов, даже если общая ситуация рождает некоторую неуверенность, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Общая ситуация крайней неуверенности, но есть стремление к росту, рецессия нас не ждет, есть положительные сигналы, такие как снижение инфляции, цен на энергоносители, достаточно устойчив рынок труда", - приводит его слова в субботу агентство ANSA.

По его мнению, способствовать восстановлению экономики будут специальные фонды ЕС, выделенные на эти цели для смягчения последствий пандемии. В частности, он не видит проблем для реализации соответствующего плана в Италии.