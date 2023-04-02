Нетаньяху заявил, что для компромисса по реформе в Израиле есть база

Нынешние лидеры оппозиции в Израиле до выборов, состоявшихся в ноябре 2022 года, сами высказывались за изменение судебной системы страны, поэтому основы для широкого компромисса по этому спорному вопросу уже имеются. Такое мнение выразил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на еженедельном заседании кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается внутреннего спора: мы сейчас находимся в процессе диалога с целью достижения широкого консенсуса", - сказал Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.

"Хочу напомнить всем вам, что до выборов многие из нынешних оппозиционных лидеров поддерживали существенные изменения в судебной системе. Таким образом, тут есть основа для соглашений, к которым можно прийти, руководствуясь доброй волей и ведя подлинный диалог", - уверен премьер.