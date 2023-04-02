В Самаре с рельсов сошли четыре железнодорожных вагона

В Самарской области с рельсов сошли четыре вагона грузового поезда, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России в официальном Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По предварительным данным, 2 апреля 2023 года около 13:10 на станции Кинель произошел сход четырех железнодорожных вагонов. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, проводится доследственная проверка.