В Минфине Турции развеяли миф оппозиции об экономике страны

Экономика Турции в 2022 году продемонстрировала один из лучших показателей роста за последние 20 лет. Об этом, как передает Day.Az, на своей странице в Twitter написал министр казначейства и финансов страны Нуреддин Небати.

По его словам, турецкая экономика за последние годы продемонстрировала значительный рост по сравнению со многими ведущими странами мира.

Министр отметил, что в преддверии выборов оппозиция, а также их покровители за рубежом, выступают с необоснованными заявлениями касательно экономических показателей Турции, чтобы оказать давление на избирателей.

Небати подчеркнул, что оппозиционные силы пытаются убедить граждан в том, что после переизбрания действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана экономика Турции окажется в тяжелом положении.

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