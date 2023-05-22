В Испании компании стали запрещать сотрудникам использовать ChatGPT

Крупные испанские компании начали вводить запреты и ограничения для своих сотрудников в отношении использования чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT. Об этом сообщила в понедельник газета El Mundo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, крупные предприятия королевства спешат разработать правила использования ChatGPT из-за опасений утечек и ошибок. "Существует высокая вероятность того, что информация, полученная с помощью [этого] инструмента, содержит погрешности или является некорректной", - приводит издание сообщение одной из компаний, которое было разослано ее сотрудникам.

Телекоммуникационная компания Telefonica, одно из крупнейших в стране финансовых учреждений BBVA и бизнес-группа Red Electrica подтвердили газете, что запретили или ограничили использование ChatGPT среди своих работников. Несколько других крупных компаний разослали своим сотрудникам рекомендации по обращению с этим и похожими инструментами, иные предприятия разработали или работают над протоколами, гарантирующими безопасное использование искусственного интеллекта.

Ранее мы писали о том, что Apple запретила использование ChatGPT.