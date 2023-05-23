https://news.day.az/world/1566972.html Кадры нападения на Турецкий Дом
Кадры нападения на Турецкий Дом
Появились кадры нападения на "Турецкий дом" в Нью-Йорке, в здании которого находится консульство страны и где граждане Турции голосуют на президентских выборах.
Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на TurkicWorld, нападение было зафиксировано камерами видеонаблюдения.
На кадрах видно, как одетый в черное неизвестный разбивает окна железным инструментом. Это произошло около 03:14 утра.
Ранее мы писали, что ООН выступила с осуждением атаки.
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