Появились кадры нападения на "Турецкий дом" в Нью-Йорке, в здании которого находится консульство страны и где граждане Турции голосуют на президентских выборах.

Как сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на TurkicWorld, нападение было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

На кадрах видно, как одетый в черное неизвестный разбивает окна железным инструментом. Это произошло около 03:14 утра.

Ранее мы писали, что ООН выступила с осуждением атаки.