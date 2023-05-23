ООН осудила нападение на "Турецкий дом" в Нью-Йорке

В ООН осуждают нападение на "Турецкий дом" в Нью-Йорке и требуют от властей американского мегаполиса всестороннего расследования инцидента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сказал зампредставителя генсека ООН Фархан Хак.

"Осуждаем нападения на любые объекты с дипломатическими представительствами. Мы ожидаем, что власти Нью-Йорка проведут всестороннее расследование этого инцидента", - сказал Хак.

Ранее со словами осуждения выступил Госдеп США, а соответствующие структуры начали расследование происшествия.