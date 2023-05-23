https://news.day.az/world/1566722.html ООН осудила нападение на "Турецкий дом" в Нью-Йорке
ООН осудила нападение на "Турецкий дом" в Нью-Йорке
В ООН осуждают нападение на "Турецкий дом" в Нью-Йорке и требуют от властей американского мегаполиса всестороннего расследования инцидента.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сказал зампредставителя генсека ООН Фархан Хак.
"Осуждаем нападения на любые объекты с дипломатическими представительствами. Мы ожидаем, что власти Нью-Йорка проведут всестороннее расследование этого инцидента", - сказал Хак.
Ранее со словами осуждения выступил Госдеп США, а соответствующие структуры начали расследование происшествия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре