Госдеп расследует нападение на «Турецкий дом» в Нью-Йорке
Служба дипломатической безопасности (силовое подразделение Госдепартамента США, имеющее статус самостоятельной федеральной правоохранительной структуры) вместе с правоохранительными органами Нью-Йорка расследует нападение на "Турецкий дом".
Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
"Я могу сказать, что Служба дипломатической безопасности Госдепартамента работает вместе с местными правоохранительными органами над расследованием. Мы осуждаем вандализм, а насилие в отношении дипломатических представительств наказуемо на территории Соединенных Штатов", - сказал он.
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