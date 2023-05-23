Госдеп расследует нападение на «Турецкий дом» в Нью-Йорке

Служба дипломатической безопасности (силовое подразделение Госдепартамента США, имеющее статус самостоятельной федеральной правоохранительной структуры) вместе с правоохранительными органами Нью-Йорка расследует нападение на "Турецкий дом".

Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Я могу сказать, что Служба дипломатической безопасности Госдепартамента работает вместе с местными правоохранительными органами над расследованием. Мы осуждаем вандализм, а насилие в отношении дипломатических представительств наказуемо на территории Соединенных Штатов", - сказал он.