Иран испытал новую ракету

Баллистическая ракета Хорремшехра-4 под названием "Хейбар" в четверг утром при присутствии министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана генерала Мохаммада-Резы Аштияни была представлена на церемонии по случаю Дня освобождения Хорремшехра.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, ракета "Хайбер", являющаяся новейшей версией семейства ракет "Хорремшехр", представляет собой ракету на жидком топливе с дальностью полета 2000 км. Она способна нести боеголовку весом до 1500 кг.

"Хейбар" обладает стратегическими и тактическими особенностями.

Иран заявляет, что среди характерных особенностей ракеты "Хорремшехр" - наличие системы наведения и управления на среднем участке полета, использование этой системы и двигателей наведения в боеголовку приводит к контролю состояния и корректировке траектории боеголовки вне атмосферы, где происходит управление этой ракетой.