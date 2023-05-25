Пашинян спрятался в кусты

В Армении допустили, что премьер-министра страны Никола Пaшиняна подставили с высказыванием об официальном представителе министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, так прокомментировал ситуацию дипломатический источник.

По информации источника, Захарова оценила заявление Пaшиняна о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана и отметила, что для России как посредника в урегулировании важно понимать позицию Еревана. В ответ на это Пaшинян заявил, что Министерство иностранных дел России не может комментировать его слова, оно должно принимать их к сведению.

Таким образом дипломатический источник заявил, что внешнеполитическое ведомство Армении регулярно комментирует заявления руководителей других стран. Возможно, Пашинянa просто подставили. Так оправдывают острую реакцию Пашиняна в Армении, который накануне сказал, что у Захаровой нет права комментировать его высказывания.