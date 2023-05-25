Эрдоган благодарит нацию за развеивание лжи о наличии "диктатуры" в Турции

Итоги голосования 14 мая на выборах президента и парламента 28-го созыва развеяли в пух утверждения о наличии диктатуры в Турции. Мы показали миру, что попытки манипуляции общественным мнением путем публикаций в отдельных зарубежных СМИ не приведут к каким-либо результатам. Воля народа Турции незыблема!

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, размещенной в четверг в соцсетях.

Эрдоган напомнил, что определенные круги в преддверии выборов пытались раздуть ложь о наличии "диктатуры" в Турции. "За кампанией дезинформации в адрес Турции стояли также те, кто не могут добиться явки даже половины избирателей на выборах в собственных странах. Голосование 14 мая развеяло муссируемую ложь о нашей стране", - написал президент Турции.

Политик подчеркнул далее недопустимость заигрывания с сепаратистами и террористами во имя достижения политических целей.

По словам турецкого лидера, голосование 14 мая продемонстрировало силу турецкой демократии.

"Голосование 14 мая показало уровень, которого достигла турецкая демократия за 21 год. Все это - общий успех 85 млн жителей Турции, каждого, кто пришел на избирательные участки вне зависимости от политических взглядов. Уверен, что благодаря выборам 28 мая [второй тур президентских выборов], мы сообща продвинем достижения нашей страны", - говорится далее в публикации.