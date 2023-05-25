США, Британия, Румыния и Франция проведут совместные учения

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Соединенных Штатов, Великобритании, Румынии и Франции проведут первые в Молдове совместные учения "Воздушный бастион". Об этом заявили в пресс-службе молдовского правительства в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Военная техника въедет в страну с 25 по 27 мая через пропускной пункт Леушень", - указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, тренировочные мероприятия продлятся с 20 мая по 2 июня.

По данным правительства республики, целью совместных учений является подготовка к обеспечению безопасности саммита Европейского политического сообщества. Граждан Молдовы предупредили о том, что в связи с проведением учений по территории страны будет перемещаться оборонная техника.