Возможен переезд принца Гарри и Меган Маркл в неожиданную страну

Бывший дворецкий Карла III Грант Харролд считает, что принц Гарри и его жена Меган Маркл в конце концов вернутся в Великобританию. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, пишет New York Post.

Грант Харролд, который работал дворецким короля с 2004 по 2011 год, настаивает на том, что возвращение в Великобританию вполне вероятный шаг для королевских особ в будущем.

"Я бы никогда не сказал "никогда", всегда возможно, что однажды он [принц Гарри] захочет вернуться домой, возможно, что он купит [недвижимость] здесь, если захочет приехать [еще], а Меган не захочет приехать. У Меган нет здесь семьи как таковой, все ее родственники в Штатах, и Гарри решил, что хочет построить свой дом именно там", - сказал Харролд.

По словам бывшего дворецкого, принц Гарри "всегда будет ассоциироваться с Великобританией", и он никогда "не захочет полностью отрезать эту связь".