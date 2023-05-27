На участке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, проходящем через Цалкинский район Грузии, сошел с рельсов ремонтный поезд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в результате вчерашней аварии погиб 1 человек, пострадали 3 человека. Сообщается, что погибший и пострадавшие являются гражданами Азербайджана.

Сообщается также, что строительные работы на указанном участке железнодорожной линии велись компанией "Азербайджанские железные дороги".

По факту возбуждено уголовное дело.