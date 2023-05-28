В Британии размышляют о регулировании ИИ

Британский премьер Риши Сунак рассматривает возможности усиления регулирования ИИ в Великобритании, так как эта отрасль представляет собой "экзистенциальный кризис" для человечества. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в правительстве Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Риши Сунак пытается обновить подход правительства к регулированию искусственного интеллекта на фоне предупреждений о том, что эта отрасль представляет собой экзистенциальный риск для человечества", - говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что Сунак также подталкивает союзников к разработке совместного соглашения, которое может привести к созданию глобального регулятора.

Источник газеты отметил, что главным в данной ситуации для правительства Великобритании является безопасность и заверение общественности в том, что ИИ используется в их интересах.