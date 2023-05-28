В Турции завершился второй тур президентских выборов

Сегодня в Турции прошел второй тур президентских выборов, передает Day.Az.

Процесс голосования длился с 09:00 до 18:00 по бакинскому времени.

На пост президента страны избирались действующий президент Турции, руководитель Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.