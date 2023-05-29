https://news.day.az/world/1568676.html Главы МИД Турции и Швеции обсудят вступление Стокгольма в НАТО
Главы МИД Турции и Швеции обсудят вступление Стокгольма в НАТО
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу для обсуждения вопроса вступления Стокгольма в НАТО.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шведского министра, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Билльстрем рассказал, что связался с Чавушоглу, чтобы поздравить Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента. "Он ответил очень быстро и подтвердил, что мы можем провести контакты и обсудить вопрос НАТО", - уточнил дипломат.
Отмечается, что главы МИД проведут переговоры на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Осло в четверг, 1 июня.
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