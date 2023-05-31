НАТО перебросит дополнительный контингент в Косово

НАТО направит дополнительный многонациональный батальон в Косово в поддержку расквартированного в республике KFOR (миротворческий контингент НАТО в Косово).

Об этом, как передает Day.Az, говорится в распространенном во вторник заявлении командования союзных объединенных сил блока в Неаполе.

Согласно сообщению, решение об отправке дополнительных войск в балканскую страну принято в связи с недавними беспорядками и ранением 30 бойцов миссии Североатлантического альянса.

Принимаются меры для развертывания в течение 7 дней оперативных резервных сил на Западных Балканах для поддержки KFOR в случае необходимости.

Командующий Объединенными силами НАТО Неаполе адмирал Стюарт Мунш призвал все стороны воздерживаться от действий, которые подрывают стабильность в Косово.

В результате столкновений, произошедших на севере Косово в понедельник, 30 военнослужащих KFOR получили ранения.