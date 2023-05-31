Кремль о возможной встрече Путина и Эрдогана

Лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в состоявшемся недавно телефонном разговоре подтвердили намерение провести личную встречу в обозримой перспективе, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Действительно, когда Путин звонил и поздравлял Эрдогана с победой на выборах, президенты подтвердили свое намерение в обозримой перспективе провести двустороннюю встречу. Где она будет и когда точно, это предстоит еще согласовать с учетом графиков двух президентов. Но понимание, что мы готовимся к такой встрече, есть", - сказал представитель Кремля.

Ранее мы писали о том, что Россия и Турция подтвердили намерение продолжать сотрудничество.