Россия и Турция подтверждают свою политическую волю продолжить сотрудничество

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем телефонном разговоре подтвердили политическую волю по работе над всеми совместными проектами, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждались ли в ходе переговоров сотрудничество по газовому хабу, зерновая сделка и конфликт в Украине, Дмитрий Песков сказал: "Нет, этих детальных обсуждений не было. Было подтверждение и намерений, и политической воли эти разговоры и детальные обсуждения продолжать. Это главное. Действительно, потенциал наших отношений велик. И мы должны его задействовать на полную катушку, что наши президенты и намерены делать".

Ранее мы писали о подробностях разговора между Эрдоганом и Байденом.