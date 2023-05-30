Байден рассказал о деталях переговоров с Эрдоганом

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул заинтересованность своей страны в покупке истребителей F-16, в то время как он подчеркнул стремление Вашингтона к тому, чтобы Анкара отказалась от своего противодействия членству Швеции в НАТО, сообщает передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

"Я говорил с Эрдоганом. Я поздравил Эрдогана. Он все еще хочет что-то решить по самолетам F-16. Я сказал ему, что мы хотим договориться насчет Швеции, так что давайте сделаем это. И поэтому мы снова будем на связи друг с другом... Мы поговорим об этом подробнее на следующей неделе", - сообщил президент США журналистам.

Белый дом сообщил, что Байден позвонил Эрдогану, чтобы поздравить его с переизбранием, и оба "выразили общую готовность продолжать работать вместе как близкие партнеры для углубления сотрудничества между (двумя) странами и народами".

Ранее мы писали о том, что Эрдоган провел переговоры с президентом другой державы.