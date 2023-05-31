Индия задумалась о вступлении в «НАТО Плюс»

Индия задумалась о вступлении в группу "НАТО Плюс", рассказал посол США в Индии Эрик Гарсетти в интервью индийскому телеканалу WION, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы углубили наше оборонное сотрудничество, что было невозможно себе даже представить 30-40 лет назад, мы сближаемся с Индией даже больше, чем мы иногда сближаемся с нашими самыми близкими союзниками: совместное производство, возможность продавать важные системы вооружений и техники, чтобы обеспечить безопасность Индии. Я думаю, все варианты [дальнейшего развития сотрудничества] сейчас на столе", - заявил он.

По его словам, перед Индией также стоит выбор о вступлении в QUAD, то есть четырехсторонний стратегический диалог по вопросам безопасности США, Индии, Японии и Австралии. При этом посол отметил, что украинский конфликт оказал влияние на Индию в экономическом плане, однако Вашингтон продолжит беседы с Нью-Дели на этот счет.