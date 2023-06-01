Казахстан продемонстрировал национальный дрон

Казахстанская национальная компания "Казахстан инжиниринг" провела успешные испытания модернизированного беспилотного летательного аппарата "Шагала-М". Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе обновления были улучшены тактико-технические характеристики аппарата, а именно его скорость, высота и дальность полета", - говорится в сообщении.

Председатель правления "Казахстан инжиниринг" Темиржан Абдрахманов отметил, что беспилотный летательный аппарат имеет широкое применение и может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов, линий электропередачи, вместо вертолетной техники для мониторинга ситуации в рамках поисково-спасательных работ и в качестве ретрансляторов для средств связи и управления при чрезвычайных ситуациях.