Карл и Камилла ищут сотрудника для ведения соцсетей на £35 тысяч в год

Король Карл III и королева Камилла ищут цифрового "гуру", чтобы улучшить свои профили в социальных сетях. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Королевская чета ищет "инновационного" производителя цифрового контента, который будет работать в Букингемском дворце и получать зарплату £35 тысяч в год. В описании вакансии говорится, что успешный кандидат должен знать, как производить контент, который "будут смотреть миллионы", и уметь "находить истории, которые найдут отклик у аудитории".

"Присоединившись к нашей динамичной и быстро развивающейся команде цифровых технологий, вы будете работать над созданием материалов для нашего веб-сайта, электронных коммуникаций и каналов социальных сетей, преимущественно путем планирования, съемки и монтажа видео. Вы будете играть ключевую роль в развитии отношений и взаимодействия с нашей аудиторией путем создания и заказа разнообразного видеоконтента", - говорится в объявлении.

Инсайдер сообщил Daily Mail, что король Карл III и королева Камилла хотят найти такого сотрудника, который поможет им завоевать признание молодой аудитории.