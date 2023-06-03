МИД Чехии потребует с России плату

Чешское издание České noviny сообщило, что Прага требует от Москвы уплаты средств за аренду земли в трех городах. В распоряжение журналистов попал документ МИД Чехии, передает Day.Az.

Согласно документу, внешнеполитическое ведомство страны собирается потребовать от РФ платы за аренду территории на улице Швайгерова в Праге, на которой сейчас стоит комплекс многоквартирных домов, а также в городах Карловы Вары и Брно, где прежде были размещены российские генконсульства.

В середине мая правительство отменило девять постановлений 1970-х и 1980-х годов, которые наделяли бывший Советский Союз правом бесплатного использования земли в дипломатических целях.

Также в Чехии намерены взыскать с РФ плату за аренду земель, используемых в последние три года якобы "не по назначению". Решение касается 59 участков общей площадью 49 271 кв. м. России принадлежат 42 здания в Чехии, заявленные как дипломатические объекты. Как сообщает чешское издание, проверки выявили использование десятков из этих домов для получения дохода, в том числе предоставление их для временного проживания за плату.